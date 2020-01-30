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ТОП-чиновники на державному
утриманні (інфографіка)

ТОП-чиновники на державному утриманні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 22:28

ТОП-чиновники на державному утриманні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє НВ.Бізнес з посиланнями на офіційні джерела.

Дивися повний текст ТОП-чиновники на державному утриманні (інфографіка).
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