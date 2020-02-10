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В Нацбанку назвали причини
зростання зарплат українців

В Нацбанку назвали причини зростання зарплат українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:10

В Нацбанку назвали причини зростання зарплат українців

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році реальна заробітна плата штатних працівників зросла на 9.8%.

Дивися повний текст В Нацбанку назвали причини зростання зарплат українців.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 07:11

Средняя зарплата 4.500 а то что вы показываете это смех не злить людей все смеются когда видят эти цифры
alex23175
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