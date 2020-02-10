У 2019 році реальна заробітна плата штатних працівників зросла на 9.8%.
Дивися повний текст В Нацбанку назвали причини зростання зарплат українців.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 07:10
В Нацбанку назвали причини зростання зарплат українців
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Дивися повний текст В Нацбанку назвали причини зростання зарплат українців.
Додано: Вів 11 лют, 2020 07:11
Средняя зарплата 4.500 а то что вы показываете это смех не злить людей все смеются когда видят эти цифры
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