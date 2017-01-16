В Україні з 1 квітня стартує програма медичних гарантій, яка передбачає пакет безоплатних медпослуг для українців.
Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли українці отримають гарантований пакет медпослуг.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 09:01
У Кабміні розповіли, коли українці отримають...
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Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли українці отримають гарантований пакет медпослуг.
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:01
Не знаю что они творят, но. Вчера из поликлиники, ощущение такое что бесплатную медицину сознательно убивают, кстати врачи говорят тоэе самое. Некоторых профильных врачей просто не стало, уволились. Вдумайтесь, запмсь на УЗИ в начале месяца на следующий месяц причем только 24 числа, тоесть в среднем полтора месяца ждать. Разница только в одном эаметна, теперь стоит автомат с бахилами, бизнес однако :)
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