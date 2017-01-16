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У Кабміні розповіли, коли
українці отримають...

У Кабміні розповіли, коли українці отримають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:01

У Кабміні розповіли, коли українці отримають...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 квітня стартує програма медичних гарантій, яка передбачає пакет безоплатних медпослуг для українців.

Дивися повний текст У Кабміні розповіли, коли українці отримають гарантований пакет медпослуг.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:01

Не знаю что они творят, но. Вчера из поликлиники, ощущение такое что бесплатную медицину сознательно убивают, кстати врачи говорят тоэе самое. Некоторых профильных врачей просто не стало, уволились. Вдумайтесь, запмсь на УЗИ в начале месяца на следующий месяц причем только 24 числа, тоесть в среднем полтора месяца ждать. Разница только в одном эаметна, теперь стоит автомат с бахилами, бизнес однако :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:54

Re: гарантированный пакет

А куда он пропал?
sal
 
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