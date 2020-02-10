З 1 березня 2020 року збільшується мінімальний розмір допомоги по безробіттю.
Дивися повний текст В Україні збільшать розмір допомоги з безробіття.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 09:19
В Україні збільшать розмір допомоги з безробіття
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Дивися повний текст В Україні збільшать розмір допомоги з безробіття.
Додано: Вів 11 лют, 2020 09:19
я одного не могу понять - откуда будут браться средства на все эти повышения? только и читаешь - тем повысил з/п, тем максимальную пенсию, тем кредиты под 7% при том что сами одалживают под 10...
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