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В Україні збільшать розмір
допомоги з безробіття

В Україні збільшать розмір допомоги з безробіття
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:19

В Україні збільшать розмір допомоги з безробіття

Пропонуємо до обговорення:
З 1 березня 2020 року збільшується мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Дивися повний текст В Україні збільшать розмір допомоги з безробіття.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 09:19

я одного не могу понять - откуда будут браться средства на все эти повышения? только и читаешь - тем повысил з/п, тем максимальную пенсию, тем кредиты под 7% при том что сами одалживают под 10...
ruslan42212
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