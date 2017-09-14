З грудня кияни отримують нарахування за опалення і гарячу воду у відповідності з діючою ціною газу в період розрахунків.
Дивися повний текст Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:11
Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва
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Дивися повний текст Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва.
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:11
Стоимость газа в европе уже доходит до 100 баксов. Очень теплая зима. Дешевый доллар.
Во сколько раз должен был подешеветь газ, отопление и все остальное?
Они только на один срок.
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