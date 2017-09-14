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Скільки заплатять за опалення
у січні мешканці Києва

Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:11

Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва

Пропонуємо до обговорення:
З грудня кияни отримують нарахування за опалення і гарячу воду у відповідності з діючою ціною газу в період розрахунків.

Дивися повний текст Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:11

Стоимость газа в европе уже доходит до 100 баксов. Очень теплая зима. Дешевый доллар.
Во сколько раз должен был подешеветь газ, отопление и все остальное?

Они только на один срок.
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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