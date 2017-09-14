Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва

Додано: Вів 11 лют, 2020 12:06

продолжаю не оплачивать.Пеню не рисуют.Откладываю на депозит,то что они наивно ждут от меня



Витька,извинись,я всё прощу)

Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня