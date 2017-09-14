З грудня кияни отримують нарахування за опалення і гарячу воду у відповідності з діючою ціною газу в період розрахунків.
Дивися повний текст Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:11
Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва.
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:11
Стоимость газа в европе уже доходит до 100 баксов. Очень теплая зима. Дешевый доллар.
Во сколько раз должен был подешеветь газ, отопление и все остальное?
Они только на один срок.
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:49
У меня січень вдвое дороже получился чем грудень.
Не смотря на подешевление отопление и подешевление газа...
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:27
И официальную инфляцию около нуля
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:41
За январь пришло 1938 против 1282 в декабре. Итого подорожало в 1,5 раза. ДЭБИЛЫ
Додано: Вів 11 лют, 2020 11:57
За ноябрь - 680. За декабрь - 440. За январь, в котором даже мороза не было, - 1090. Это что за механизм КГГА использует для снижения тарифов?
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:06
Re: Скільки заплатять за опалення у січні мешканці Києва
продолжаю не оплачивать.Пеню не рисуют.Откладываю на депозит,то что они наивно ждут от меня
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:36
старый дом ~70 кв.м, утеплён. Газ закрыл, отопление перевёл на электричество, ибо дешевле. Итого, за отопление: декабрь 250 грн, январь 240 грн.
Представляю, какой навар получают в теплоэнерго...
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:10
N0mad Сложно в многоэтажке отказаться от централизованного отопления. Но даже, если такое случится и многие откажутся от ЦО, то увеличится на соответствующую сумму стоимость электроэнергии. Или Вы полагаете, что олигархи откажутся от сверхприбылей в пользу холопов?
|