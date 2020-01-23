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Кількість зареєстрованих
ФОПів продовжує зростати...

Кількість зареєстрованих ФОПів продовжує зростати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:14

Кількість зареєстрованих ФОПів продовжує зростати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Державна податкова служба України.

Дивися повний текст Кількість зареєстрованих ФОПів продовжує зростати (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 10:14

Если где то прибавилось, значит где то убавилось.
Вопрос где? Откуда поперебегали?
p_a_l
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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