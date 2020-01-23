Про це повідомляє Державна податкова служба України.
Дивися повний текст Кількість зареєстрованих ФОПів продовжує зростати (інфографіка).
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Додано: Вів 11 лют, 2020 10:14
Кількість зареєстрованих ФОПів продовжує зростати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість зареєстрованих ФОПів продовжує зростати (інфографіка).
Додано: Вів 11 лют, 2020 10:14
Если где то прибавилось, значит где то убавилось.
Вопрос где? Откуда поперебегали?
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:29
Це значить про збільшення випадків ухиляння від податків, а не пожвавленняділової активності.
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