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Конфлікт між банком "Аркада" і КМДА: інвестори...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Біля КМДА 7 лютого відбувся мітинг інвесторів банку "Аркада", вони просили мера Києва втрутитися в ситуацію з будівництвом будинків житлових масивів "Патріотика на озерах", "Патріотика" і ЖК "Еврика", щоб структури КМДА не заважали забудовнику виконувати зобов'язання.
Дивися повний текст Конфлікт між банком \"Аркада\" і КМДА: інвестори звернулися до Кличка (фото)
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:38
Кличко ! Ти ж мер! Зроби так , щоб після того як тебе не стани, твоїм прізвищем назвали вулицю, а не хворобу!
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:50
Аркада банкрот, плакали денежки инвесторов.
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