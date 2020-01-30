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Конфлікт між банком "Аркада"
і КМДА: інвестори...

Конфлікт між банком "Аркада" і КМДА: інвестори...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:38

Конфлікт між банком "Аркада" і КМДА: інвестори...

Пропонуємо до обговорення:
Біля КМДА 7 лютого відбувся мітинг інвесторів банку "Аркада", вони просили мера Києва втрутитися в ситуацію з будівництвом будинків житлових масивів "Патріотика на озерах", "Патріотика" і ЖК "Еврика", щоб структури КМДА не заважали забудовнику виконувати зобов'язання.

Дивися повний текст Конфлікт між банком \"Аркада\" і КМДА: інвестори звернулися до Кличка (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:38

Кличко ! Ти ж мер! Зроби так , щоб після того як тебе не стани, твоїм прізвищем назвали вулицю, а не хворобу!
kondratievandrii
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:50

Re: Конфлікт між банком

Аркада банкрот, плакали денежки инвесторов.
xio13
 
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