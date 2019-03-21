Відповідною заявою він поділився на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Вітренко звернувся до Коболєва із заявою про невиплату йому премії за \"стратегічно важливі проєкти\".
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:44
Вітренко звернувся до Коболєва із заявою про невиплату...
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Дивися повний текст Вітренко звернувся до Коболєва із заявою про невиплату йому премії за \"стратегічно важливі проєкти\".
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:18
Когда государство проигрывает суды,никто из чиновников не пытается погасить миллионные судебные издержки,когда возвращают государственные деньги,каждый хорёк пытается подать это своим достижением и о хватить кусок бюджетного пирога.
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