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Вітренко звернувся до Коболєва
із заявою про невиплату...

Вітренко звернувся до Коболєва із заявою про невиплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:44

Вітренко звернувся до Коболєва із заявою про невиплату...

Пропонуємо до обговорення:
Відповідною заявою він поділився на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Вітренко звернувся до Коболєва із заявою про невиплату йому премії за \"стратегічно важливі проєкти\".
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 11:44

ради премий "работает"?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:18

Когда государство проигрывает суды,никто из чиновников не пытается погасить миллионные судебные издержки,когда возвращают государственные деньги,каждый хорёк пытается подать это своим достижением и о хватить кусок бюджетного пирога.
sena_2008atp
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