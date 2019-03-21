Відповідною заявою він поділився на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Вітренко звернувся до Коболєва із заявою про невиплату йому премії за \"стратегічно важливі проєкти\".
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Додано: Вів 11 лют, 2020 11:44
Вітренко звернувся до Коболєва із заявою про невиплату...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вітренко звернувся до Коболєва із заявою про невиплату йому премії за \"стратегічно важливі проєкти\".
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:18
Когда государство проигрывает суды,никто из чиновников не пытается погасить миллионные судебные издержки,когда возвращают государственные деньги,каждый хорёк пытается подать это своим достижением и о хватить кусок бюджетного пирога.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:33
А те що 7 лярдів тепер не будуть забирати це чи не заслуга його. Так хай Газпром йому премію виплачує (і впевнений що вже виплатив)
Додано: Вів 11 лют, 2020 13:00
От шкура. Я и только я.
Это что за такой трудовой договор, в котором прописано какого числа и в каком объеме ему должна была быть выплачена премия?
Может там прописано, сколько процентов от платежки за газ его премия?
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:09
Это его работа деньги возвращать, Он за это ЗП получает. Если разовая премия, тогда без ЗП!!! Досвидос работничек.
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