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Скільки отримують міністри:
Кабмін оприлюднив зарплати...

Скільки отримують міністри: Кабмін оприлюднив зарплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:22

Скільки отримують міністри: Кабмін оприлюднив зарплати...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України опублікував інформацію про зарплати міністрів за січень 2020 року.

Дивися повний текст Скільки отримують міністри: Кабмін оприлюднив зарплати за січень.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:22

Премия выплачивается за особые профессиональные достижения,а у наших чиновников это обязательная ежемесячная выплата.За какой ...?
sena_2008atp
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