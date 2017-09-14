Кабінет міністрів України опублікував інформацію про зарплати міністрів за січень 2020 року.
Дивися повний текст Скільки отримують міністри: Кабмін оприлюднив зарплати за січень.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 12:22
Скільки отримують міністри: Кабмін оприлюднив зарплати...
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Дивися повний текст Скільки отримують міністри: Кабмін оприлюднив зарплати за січень.
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:22
Премия выплачивается за особые профессиональные достижения,а у наших чиновников это обязательная ежемесячная выплата.За какой ...?
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