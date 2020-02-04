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СБУ і Мінфін запобігли крадіжці
природного газу на 250...

СБУ і Мінфін запобігли крадіжці природного газу на 250...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:29

СБУ і Мінфін запобігли крадіжці природного газу на 250...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Дивися повний текст СБУ і Мінфін запобігли крадіжці природного газу на 250 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 12:30

і кому вже обрали запобіжний захід?
pogorelets
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