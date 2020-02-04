|
|
СБУ і Мінфін запобігли крадіжці природного газу на 250...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Дивися повний текст СБУ і Мінфін запобігли крадіжці природного газу на 250 мільйонів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93411
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 12:30
і кому вже обрали запобіжний захід?
-
pogorelets
-
-
- Повідомлень: 382
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|2462
|
|
|1
|167
|
|
|7
|587
|