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"Щоб як у Польщі": Президент
розповів про бажаний рівень...

"Щоб як у Польщі": Президент розповів про бажаний рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:16

"Щоб як у Польщі": Президент розповів про бажаний рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в опублікованому 11 лютого Офісом президент відео.

Дивися повний текст \"Щоб як у Польщі\": Президент розповів про бажаний рівень зарплати в Україні.
R2
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