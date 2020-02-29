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"Щоб як у Польщі": Президент
розповів про бажаний рівень...

"Щоб як у Польщі": Президент розповів про бажаний рівень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 13:16

"Щоб як у Польщі": Президент розповів про бажаний рівень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів в опублікованому 11 лютого Офісом президент відео.

Дивися повний текст \"Щоб як у Польщі\": Президент розповів про бажаний рівень зарплати в Україні.
R2
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Ого, прямо ливень от презедента?!
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 16:28

При наявності власного житла 25-30 тис. грн у місяць достатньо, щоб ніхто нікуди не їздив на заробітки.
svyatoslav_hromyak
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:25

Він уже українські пенсії підняв до польських. Тепер залишилося тільки зарплатню підняти.
augur
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 14:33

  svyatoslav_hromyak написав:При наявності власного житла 25-30 тис. грн у місяць достатньо, щоб ніхто нікуди не їздив на заробітки.

Это верно, только где взять на всех столько рабочих мест с такой зарплатой?
Чому бідний? - Тому що дурний
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:47

  Starikan написав:
  svyatoslav_hromyak написав:При наявності власного житла 25-30 тис. грн у місяць достатньо, щоб ніхто нікуди не їздив на заробітки.

Это верно, только где взять на всех столько рабочих мест с такой зарплатой?

Уменьшать трудоемкость уже существующих. Параллельно стимулировать создание новых производств. Плюс развивать экспорт услуг.
Польше проще, у нее огромный открытый рынок ЕС.
Gastarbaiter
 
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