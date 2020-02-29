Про це він розповів в опублікованому 11 лютого Офісом президент відео.
Дивися повний текст \"Щоб як у Польщі\": Президент розповів про бажаний рівень зарплати в Україні.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 13:16
"Щоб як у Польщі": Президент розповів про бажаний рівень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Щоб як у Польщі\": Президент розповів про бажаний рівень зарплати в Україні.
Додано: Чет 27 лют, 2020 16:28
При наявності власного житла 25-30 тис. грн у місяць достатньо, щоб ніхто нікуди не їздив на заробітки.
Додано: Чет 05 бер, 2020 14:25
Він уже українські пенсії підняв до польських. Тепер залишилося тільки зарплатню підняти.
Додано: Чет 05 бер, 2020 14:33
Это верно, только где взять на всех столько рабочих мест с такой зарплатой?
Чому бідний? - Тому що дурний
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:47
Уменьшать трудоемкость уже существующих. Параллельно стимулировать создание новых производств. Плюс развивать экспорт услуг.
Польше проще, у нее огромный открытый рынок ЕС.
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