Про це йдеться в рішенні Донецького окружного адмінсуду.
Дивися повний текст Збанкрутілий завод Ахметова відсудив у держави понад 200 мільйонів.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 14:56
Збанкрутілий завод Ахметова відсудив у держави понад 200...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Збанкрутілий завод Ахметова відсудив у держави понад 200 мільйонів.
Додано: Вів 11 лют, 2020 16:34
Не вистачає олігарху на ще один особняк за декілька мільйонів доларів. Платники податків та бюджет все витримають. Дивує толерантність українців до корупції - нібито тут в Україні не жити.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:46
Нехило так поработали сепары как вся криворожсталь.. Но кто проверет ?? Можна клоуна туда послать проверить бухгалтерию и факт отгузки его не жалко
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