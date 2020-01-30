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Збанкрутілий завод Ахметова
відсудив у держави понад 200...

Збанкрутілий завод Ахметова відсудив у держави понад 200...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:56

Збанкрутілий завод Ахметова відсудив у держави понад 200...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в рішенні Донецького окружного адмінсуду.

Дивися повний текст Збанкрутілий завод Ахметова відсудив у держави понад 200 мільйонів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 14:56

ОБЛЕЗУТ!!
mixail956
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:34

Не вистачає олігарху на ще один особняк за декілька мільйонів доларів. Платники податків та бюджет все витримають. Дивує толерантність українців до корупції - нібито тут в Україні не жити.
Vadym2020
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:46

Нехило так поработали сепары как вся криворожсталь.. Но кто проверет ?? Можна клоуна туда послать проверить бухгалтерию и факт отгузки его не жалко
l4567
 
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