Президент Володимир Зеленський вважає реальним завданням зниження ставки по іпотечних кредитах до 10% річних.
Дивися повний текст Ставки за іпотекою до вересня мають впасти до 10% - Зеленський.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:02
Ставки за іпотекою до вересня мають впасти до 10% -...
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Дивися повний текст Ставки за іпотекою до вересня мають впасти до 10% - Зеленський.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:02
Дешевая ипотека - дорогие квартиры. Банкиры и застройщики уже потирают потные ручонки.
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