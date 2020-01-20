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Ставки за іпотекою до вересня
мають впасти до 10% -...

Ставки за іпотекою до вересня мають впасти до 10% -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:02

Ставки за іпотекою до вересня мають впасти до 10% -...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський вважає реальним завданням зниження ставки по іпотечних кредитах до 10% річних.

Дивися повний текст Ставки за іпотекою до вересня мають впасти до 10% - Зеленський.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:02

Дешевая ипотека - дорогие квартиры. Банкиры и застройщики уже потирают потные ручонки.
Nickoss1
 
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