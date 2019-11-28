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Державні оборонні замовлення
стануть "частково відкритими"

Державні оборонні замовлення стануть "частково відкритими"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:14

Державні оборонні замовлення стануть "частково відкритими"

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Дивися повний текст Державні оборонні замовлення стануть \"частково відкритими\".
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:14

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eduard_k
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