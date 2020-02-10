Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:33
Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:33
Начавшееся в любом случае, в каком случае закончится и с каким результатом?
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