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Гончарук анонсував початок
сезону дорожніх робіт

Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:33

Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 15:33

Начавшееся в любом случае, в каком случае закончится и с каким результатом?
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:24

Цікаво дивитися за новинами
>>Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт
>>Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
Це і є корупція коли премєяр каже треба побудувати дороги і одночасно з цим ще до будь яких конкурсів, олігарх який не займався до цього дорогами каже ми готові будувати дороги
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 05:42

  R2 написав:если с 1 марта должно начаться строительство, то оно должно начаться в любом случае
Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Дивися повний текст Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт.


В смысле будут делать как то так? 8)

Зображення

Ему забыли рассказать (впрочем как и боксеру :wink: ), что капитальное покрытие - по сухому и при +10 и выше кладут?
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
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