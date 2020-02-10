Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.
Дивися повний текст Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 15:33
Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт.
Додано: Вів 11 лют, 2020 15:33
Начавшееся в любом случае, в каком случае закончится и с каким результатом?
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:24
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>>Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт
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Це і є корупція коли премєяр каже треба побудувати дороги і одночасно з цим ще до будь яких конкурсів, олігарх який не займався до цього дорогами каже ми готові будувати дороги
Додано: Сер 12 лют, 2020 05:42
В смысле будут делать как то так?
Ему забыли рассказать (впрочем как и боксеру ), что капитальное покрытие - по сухому и при +10 и выше кладут?
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