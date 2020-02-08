В Україні найближчим часом пенсії суттєво не зростуть, оскільки гроші вкладатимуть в економіку.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати більше.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:40
Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати більше.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:18
На максималку в 3 рази на протязі року є,а на мінімалку в бюджеті не має грошей. ЕВРІКА!!!
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:54
Аэропорт в днепре тоже очень полезный проект так как пенсионерам нужно гдето отдыхать
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:04
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