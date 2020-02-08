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Зеленський пояснив, коли
пенсіонери почнуть отримувати...

Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 16:40

Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні найближчим часом пенсії суттєво не зростуть, оскільки гроші вкладатимуть в економіку.

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На максималку в 3 рази на протязі року є,а на мінімалку в бюджеті не має грошей. ЕВРІКА!!!
vilkiv3
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:04

  vilkiv3 написав:На максималку в 3 рази на протязі року є,а на мінімалку в бюджеті не має грошей. ЕВРІКА!!!



Взагалі-то, і максималка, і мінімалка ростуть одночапно, так як максимальна пенсія = 10 мнінімальних.
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