В Україні найближчим часом пенсії суттєво не зростуть, оскільки гроші вкладатимуть в економіку.
Дивися повний текст Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати більше.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 16:40
Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати більше.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:18
На максималку в 3 рази на протязі року є,а на мінімалку в бюджеті не має грошей. ЕВРІКА!!!
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:54
Аэропорт в днепре тоже очень полезный проект так как пенсионерам нужно гдето отдыхать
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:04
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:08
В кого є така можливість , передайте президенту України , що реформи потрібно негайно провести та Моніторити потрібно Звання , Титули . Заслужених , Героїв , Народних , Академіків , Військових Звань - звідки в Україні 670 Генералів - пенсіонерів . 25 Генералів Армії . половина навіть ВО не має та жодного відношення до Армії - ОСЬ ВАМ БЮДЖЕТ КРАЇНИ !!!!!!!!!!!!
Щоб почати Реформи та почались якісь зміни
в Парламенті країни . за трибуною спікера
Державний Прапор України ГОРИЗОНТАЛЬНО потрібно розмістити
Неможливо навіть уявити , щоб Сенаті США
Державний Прапор ВЕРТИКАЛЬНО наклонили ....
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ всього награбованого , справедливе нарахування пенсій ,
Україна багатою буде . коли весь Народ Багатим буде
Звідси товарообіг - а не застій товару , Держава не має свої ПДВ 20 % з кожного товару .
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:39
Re: Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати..
Пенсия вырастет, если его родителей заставить жить только на пенсию без поддержки сына. имхо
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:59
Вау.... Офигеть... Да вам "батенька" нужно выступать на публике, желательно конечно с броневика, но и просто так, в нашем цирке соцдет. Только вы одного не понимаете... Низы не могут, верхи не хотят, ну или на оборот, что по факту не важно. В этой стране существует симбиоз, хотя нет, это не так называется... Правильнее сказать - низы голосуют сердцем, ж***, желудком, а верхи потом их дрючат и сводят в могилу. И эта командная игра будет продолжатся, а продолжатся она будет до тех пор пока низы не вымрут, а верхам будет что тырить - ничего того о чем вы говорили включая и криво размещенный флаг - не изменится.
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:11
Я даже не знаю как это комментировать. У меня возникает непреодолимое желание мчаться на коне, махать шашкой, палить из Маузера, отнимать награбленное, нацонализировать и карать лжеакдемиков. Справедливось, равенство всех пенсий и братство. Товарищи, не лезьте с ногами на трибуну, не топчите вертикальнонаклоненный прапор! Нет застою товара!
Додано: Вів 11 лют, 2020 22:35
Матом всё равно нельзя - цензура, а без мата на эту тему всё равно не получится, поэтому - тишина, молчание.
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