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Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 12 лют, 2020 00:28
Если коротко - никогда, дай Бог чтобы пенсия вообще осталась через лет 10.
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777serg87
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Додано: Сер 12 лют, 2020 07:50
777serg87 написав:
Если коротко - никогда, дай Бог чтобы пенсия вообще осталась через лет 10.
если коротко: свежо питание - да 7ерет7я с трудом
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svetoch-10
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