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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 00:28
Если коротко - никогда, дай Бог чтобы пенсия вообще осталась через лет 10.
Додано: Сер 12 лют, 2020 07:50
Додано: Сер 12 лют, 2020 08:07
Re: Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати..
Господа, вы меня вдохновили, открываю бизнес по прокату:
Броневик - ретро;
"Аврора" - карликовая;
Конь - в ассортименте: воронной, белый, лошадь.
Шашка - бутафорская;
Матросы - почасово.
Додано: Сер 12 лют, 2020 08:56
Т.е. решим свои (государственные) проблемы за счет самых обездоленных - пенсионеров! Бедные заплатят за богатых! А на себе не пробовали экономить?
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