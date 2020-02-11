Господа, вы меня вдохновили, открываю бизнес по прокату:
Броневик - ретро;
"Аврора" - карликовая;
Конь - в ассортименте: воронной, белый, лошадь.
Шашка - бутафорская;
Матросы - почасово.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 лют, 2020 08:07
Re: Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати..
Господа, вы меня вдохновили, открываю бизнес по прокату:
Броневик - ретро;
"Аврора" - карликовая;
Конь - в ассортименте: воронной, белый, лошадь.
Шашка - бутафорская;
Матросы - почасово.
Додано: Сер 12 лют, 2020 08:56
Т.е. решим свои (государственные) проблемы за счет самых обездоленных - пенсионеров! Бедные заплатят за богатых! А на себе не пробовали экономить?
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:44
предлагаю пенсионерам добровольно ложиться в яму. зачем их лечить и кормить. все деньги положим в экономику под названием - карман.
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:46
та це "свято" якесь!!! нарешті ці мудрагелі, що мали би скористатися своїм життєвим досвідом і захистити від рабства онуків-правнуків , а натомість ПОГУБИЛИ НАЩАДКІВ не в одному поколінні- ОТРИМАЮТЬ ТАКИ ПО ЗАСЛУЗІ,, БО ВСЯКІ ВЧИНКИ ТАК ЧИ ІНАКШЕ МАЮТЬ НАСЛІДКИ!
Додано: Сер 12 лют, 2020 15:15
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:21
Пенсионер на что наработали то в результате получили. Возьмем немецких пенсионеров - результат их работы крупнейшие концерны. А наши чем могут похвастаться кроме единичных экземпляров типа Ан-225 «Мрія» ? Алюминиевыми ведрами и спортивными штанами ? Кончится легко доступная железная руда и автоматизируют СХ в развитых станах и что дальше ?
Востаннє редагувалось ssnet в Сер 12 лют, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:34
Re: наработки
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет больше.
https://news.finance.ua/ru/news/-/46503 ... det-bolshe
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:37
Что наработаем то наработаем Кто реально оценивает ситуацию придумывает решения, благо они есть. Не думаю, что что-то в здравом уме, если он не депутат, судья и тд, верит в пенсию, на которую можно прожить.
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