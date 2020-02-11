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Зеленський пояснив, коли
пенсіонери почнуть отримувати...

Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:07

Re: Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати..

Господа, вы меня вдохновили, открываю бизнес по прокату:
Броневик - ретро;
"Аврора" - карликовая;
Конь - в ассортименте: воронной, белый, лошадь.
Шашка - бутафорская;
Матросы - почасово.
:)
Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:13

Ну тоб-то він підтвердив що персіонерам треба продавати собак
pogorelets
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 08:56

Т.е. решим свои (государственные) проблемы за счет самых обездоленных - пенсионеров! Бедные заплатят за богатых! А на себе не пробовали экономить?
Alexnik
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:44

предлагаю пенсионерам добровольно ложиться в яму. зачем их лечить и кормить. все деньги положим в экономику под названием - карман.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 12:46

та це "свято" якесь!!! нарешті ці мудрагелі, що мали би скористатися своїм життєвим досвідом і захистити від рабства онуків-правнуків , а натомість ПОГУБИЛИ НАЩАДКІВ не в одному поколінні- ОТРИМАЮТЬ ТАКИ ПО ЗАСЛУЗІ,, БО ВСЯКІ ВЧИНКИ ТАК ЧИ ІНАКШЕ МАЮТЬ НАСЛІДКИ!
mayakukueva
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 15:15

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Sam17a
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:21

  Alexnik написав:Т.е. решим свои (государственные) проблемы за счет самых обездоленных - пенсионеров! Бедные заплатят за богатых! А на себе не пробовали экономить?

Пенсионер на что наработали то в результате получили. Возьмем немецких пенсионеров - результат их работы крупнейшие концерны. А наши чем могут похвастаться кроме единичных экземпляров типа Ан-225 «Мрія» ? Алюминиевыми ведрами и спортивными штанами :mrgreen: ? Кончится легко доступная железная руда и автоматизируют СХ в развитых станах и что дальше ?
Востаннє редагувалось ssnet в Сер 12 лют, 2020 16:32, всього редагувалось 1 раз.
ssnet
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:34

Re: наработки

Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет больше.
https://news.finance.ua/ru/news/-/46503 ... det-bolshe
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 16:37

  sal написав:
  ssnet написав:Пенсионер на что наработали то в результате получили.

Речь больше о будущих пенсах. Что они нарабатывают..

Что наработаем то наработаем :) Кто реально оценивает ситуацию придумывает решения, благо они есть. Не думаю, что что-то в здравом уме, если он не депутат, судья и тд, верит в пенсию, на которую можно прожить.
ssnet
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