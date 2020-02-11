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Зеленський пояснив, коли
пенсіонери почнуть отримувати...

Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:20

А хіба не можна пенсіонером підвищити пенсіі до 5000тис грн? якщо максимальна пенсія 15тис грн то де справедливість ваша? хіба на тому світі будем мати достойні пенсіі!
cemkiv74
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