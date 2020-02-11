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Зеленський пояснив, коли
пенсіонери почнуть отримувати...

Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 12:20

А хіба не можна пенсіонером підвищити пенсіі до 5000тис грн? якщо максимальна пенсія 15тис грн то де справедливість ваша? хіба на тому світі будем мати достойні пенсіі!
cemkiv74
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 21:02

  cemkiv74 написав:А хіба не можна пенсіонером підвищити пенсіі до 5000тис грн? якщо максимальна пенсія 15тис грн то де справедливість ваша? хіба на тому світі будем мати достойні пенсіі!


Не можна. Приблизні розрахунки:

Середня пенсія 3 083 грн.
Всього пенсіонерів 11 334 730, з них більше 10 млн отримують менше 5 000 грн.
Бюджет ПФ близько 420 млрд грн., з них менше 10% йде на пенсії більше 10 тис грн.

Середня ЗП з якої платять внески - 10 000 грн.
Внески платять 10 млн громадян.
0,22 * 10 000 000 * 10 000 * 12 = 264 млрд.
Дефіцит ПФ - 156 млрд.
Щоб середня пенсія була 5 000 грн, треба додатково 260 млрд грн.
Щоб мінімальна пенсія була 5 000 грн, треба до тих 260 млрд додати ще 47 млрд.
Giroi
 
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