Зеленський пояснив, коли пенсіонери почнуть отримувати...

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Додано: Чет 13 лют, 2020 12:20
А хіба не можна пенсіонером підвищити пенсіі до 5000тис грн? якщо максимальна пенсія 15тис грн то де справедливість ваша? хіба на тому світі будем мати достойні пенсіі!
Додано: Чет 13 лют, 2020 21:02
Не можна. Приблизні розрахунки:
Середня пенсія 3 083 грн.
Всього пенсіонерів 11 334 730, з них більше 10 млн отримують менше 5 000 грн.
Бюджет ПФ близько 420 млрд грн., з них менше 10% йде на пенсії більше 10 тис грн.
Середня ЗП з якої платять внески - 10 000 грн.
Внески платять 10 млн громадян.
0,22 * 10 000 000 * 10 000 * 12 = 264 млрд.
Дефіцит ПФ - 156 млрд.
Щоб середня пенсія була 5 000 грн, треба додатково 260 млрд грн.
Щоб мінімальна пенсія була 5 000 грн, треба до тих 260 млрд додати ще 47 млрд.
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