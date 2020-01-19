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Із запуском нової моделі ринку електроенергія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:04
Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".
Дивися повний текст Із запуском нової моделі ринку електроенергія подешевшала на 32%
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:04
И что кто то снизил цену своей продукции???
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