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Із запуском нової моделі
ринку електроенергія...

Із запуском нової моделі ринку електроенергія...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:04

Із запуском нової моделі ринку електроенергія...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані державного підприємства "Оператор ринку".

Дивися повний текст Із запуском нової моделі ринку електроенергія подешевшала на 32%.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:04

И что кто то снизил цену своей продукции???
sena_2008atp
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