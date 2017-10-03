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Вакансії на Роботу в Чешську Республіку
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:30

Вакансії на Роботу в Чешську Республіку

На даний момент є такі вакансії в Чешську Республіку :
м.Пльзень, проводить набір працівників на заводи:
~Daikin (виробництво кондиціонерів,збірка,монтаж)...
ЗП-115Kč/год+премія Житло безкоштовне; Робота 8-12 годин

~Loxxess (інтернет склад, комплектація замовлення)...ЗП-110Кč/год. +премія; 6 денний робочий графік по 8 годин, а з тим хто добре справляеться з роботою дають можливість працювати понаднормово 10 годин в день.

~Serw(завод з обробки металу).
Шліфувальники, сварщики, токарі, слюсарі...ЗП-110 - 130Кč/год;~ робота 10-12 годин

~Paragon (друкарня, робота з каталогами)...ЗП-105Kč/год; Робота по 12 годин.

~MD Elektronik (виготовлення кабельних проводів до автомобіля)...ЗП-105Kč/год.+премія; 6 денний робочий графік. Робота по 12 годин.

~Іzopol(виготовлення форм з пінопласта)...ЗП-110Кč/год.
Робота по 12 годин.

~Також є вільна вакансія зварювальники полуавтомат..ЗП-110-120 Kč/год.
Проживання надається-4 000 крон за місяць.
Трансфер до місця виробництва - безкоштовно. Легальне працевлаштування на повну зайнятість за робочою візою на 90 днів.
Вайбер: +380934095960
Телеграм: +420777210524
lion_pride_work
 
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