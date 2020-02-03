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Нафтогаз почне купувати газ на Українській енергетичній...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:38
Пропонуємо до обговорення:
Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг", що входить до групи Нафтогаз планує до кінця лютого розпочати закупівлю природного газу через електронну площадку Української енергетичної біржі (УЕБ) на умовах редукціону, тобто коли договірна ціна покупки буде визначатися за результатами торгів.
Дивися повний текст Нафтогаз почне купувати газ на Українській енергетичній біржі
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