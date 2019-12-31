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Ярославський підтвердив готовність
побудувати від 100 до...

Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:51

Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до...

Пропонуємо до обговорення:
Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський підтвердив готовність зайнятися дорожнім будівництвом і оцінив потенційний обсяг робіт для компанії. Про це бізнесмен заявив в комменатріях журналістів під час стратегічної зустрічі "Зшити України: безпека, будівництво, фінансування" за участю президента України Володимира Зеленського та уряду.

Дивися повний текст Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг.
R2
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Вот и в точку. Что бы в аэропорт днепра попасть нужны дороги. Трудно селюкам обьяснять что деньги на их дорогу пошли в аэропорт нах им не нужен
l4567
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:15

Цікаво дивитися за новинами
>>Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт
>>Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
Це і є корупція коли премєяр каже треба побудувати дороги і одночасно з цим ще до будь яких конкурсів, олігарх який не займався до цього дорогами каже ми готові будувати дороги
pogorelets
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:20

интересно кто даст денег второго химволокна у Чернигова нетуууу!!!!!!
yil56
 
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