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Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:51
Пропонуємо до обговорення:
Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський підтвердив готовність зайнятися дорожнім будівництвом і оцінив потенційний обсяг робіт для компанії. Про це бізнесмен заявив в комменатріях журналістів під час стратегічної зустрічі "Зшити України: безпека, будівництво, фінансування" за участю президента України Володимира Зеленського та уряду.
Дивися повний текст Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
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R2
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:51
Вот и в точку. Что бы в аэропорт днепра попасть нужны дороги. Трудно селюкам обьяснять что деньги на их дорогу пошли в аэропорт нах им не нужен
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l4567
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Додано: Вів 11 лют, 2020 18:15
Цікаво дивитися за новинами
>>Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт
>>Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
Це і є корупція коли премєяр каже треба побудувати дороги і одночасно з цим ще до будь яких конкурсів, олігарх який не займався до цього дорогами каже ми готові будувати дороги
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pogorelets
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:20
интересно кто даст денег второго химволокна у Чернигова нетуууу!!!!!!
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yil56
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