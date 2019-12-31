|
|
|
Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:51
Пропонуємо до обговорення:
Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський підтвердив готовність зайнятися дорожнім будівництвом і оцінив потенційний обсяг робіт для компанії. Про це бізнесмен заявив в комменатріях журналістів під час стратегічної зустрічі "Зшити України: безпека, будівництво, фінансування" за участю президента України Володимира Зеленського та уряду.
Дивися повний текст Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93448
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:51
Вот и в точку. Что бы в аэропорт днепра попасть нужны дороги. Трудно селюкам обьяснять что деньги на их дорогу пошли в аэропорт нах им не нужен
-
l4567
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 10.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 18:15
Цікаво дивитися за новинами
>>Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт
>>Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
Це і є корупція коли премєяр каже треба побудувати дороги і одночасно з цим ще до будь яких конкурсів, олігарх який не займався до цього дорогами каже ми готові будувати дороги
-
pogorelets
-
-
- Повідомлень: 388
- З нами з: 16.07.14
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:20
интересно кто даст денег второго химволокна у Чернигова нетуууу!!!!!!
-
yil56
-
-
- Повідомлень: 159
- З нами з: 24.09.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 лют, 2020 05:32
pogorelets написав:
Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
“Наша компания готова построить от 100 до 300 км дорожного покрытия. DCH уже нашла надежного строительного партнера.
Это известная на рынке компания. Вместе готовы осваивать новое направление”, – заявил Ярославский.
По словам бизнесмена, строительные работы начнутся после того, как поступит необходимое финансирование.
“ надеюсь, что все то, что будет сказано – государственными органами будет сделано
. Главное, чтобы “ниток” хватило
”
А про честный тендер он не слышал - не?
Умник какой. "Ниток" ему дайте. Так дайте ̶н̶и̶т̶к̶и̶ деньги и желающие хоть 1000 км построить сами найдутся.
Кличко в Киеве уже с 2014 года настроил "1000 км" дорог
- уже разваливаться начали
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
-
EKO
-
-
- Повідомлень: 6249
- З нами з: 10.04.09
- Подякував: 2925 раз.
- Подякували: 1837 раз.
-
- Профіль
-
1
3
3
Додано: Сер 12 лют, 2020 17:58
EKO написав: pogorelets написав:
Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
“Наша компания готова построить от 100 до 300 км дорожного покрытия. DCH уже нашла надежного строительного партнера.
Это известная на рынке компания. Вместе готовы осваивать новое направление”, – заявил Ярославский.
По словам бизнесмена, строительные работы начнутся после того, как поступит необходимое финансирование.
“ надеюсь, что все то, что будет сказано – государственными органами будет сделано
. Главное, чтобы “ниток” хватило
”
А про честный тендер он не слышал - не?
Умник какой. "Ниток" ему дайте. Так дайте ̶н̶и̶т̶к̶и̶ деньги и желающие хоть 1000 км построить сами найдутся.
Кличко в Киеве уже с 2014 года настроил "1000 км" дорог
- уже разваливаться начали
Интересный вопрос, о "концессии"-?
И кто тогда по этим дорогам будет ездить?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
-
Kudrjavuy
-
-
- Повідомлень: 7778
- З нами з: 20.09.12
- Подякував: 663 раз.
- Подякували: 852 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|