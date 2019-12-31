RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ярославський підтвердив готовність
побудувати від 100 до...

Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:51

Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до...

Пропонуємо до обговорення:
Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський підтвердив готовність зайнятися дорожнім будівництвом і оцінив потенційний обсяг робіт для компанії. Про це бізнесмен заявив в комменатріях журналістів під час стратегічної зустрічі "Зшити України: безпека, будівництво, фінансування" за участю президента України Володимира Зеленського та уряду.

Дивися повний текст Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93448
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:51

Вот и в точку. Что бы в аэропорт днепра попасть нужны дороги. Трудно селюкам обьяснять что деньги на их дорогу пошли в аэропорт нах им не нужен
l4567
 
Повідомлень: 40
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 18:15

Цікаво дивитися за новинами
>>Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт
>>Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
Це і є корупція коли премєяр каже треба побудувати дороги і одночасно з цим ще до будь яких конкурсів, олігарх який не займався до цього дорогами каже ми готові будувати дороги
pogorelets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 388
З нами з: 16.07.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 20:20

интересно кто даст денег второго химволокна у Чернигова нетуууу!!!!!!
yil56
 
Повідомлень: 159
З нами з: 24.09.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 05:32

Re: Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до

  pogorelets написав:Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг

“Наша компания готова построить от 100 до 300 км дорожного покрытия. DCH уже нашла надежного строительного партнера. Это известная на рынке компания. Вместе готовы осваивать новое направление”, – заявил Ярославский.

По словам бизнесмена, строительные работы начнутся после того, как поступит необходимое финансирование. “ надеюсь, что все то, что будет сказано – государственными органами будет сделано. Главное, чтобы “ниток” хватило

А про честный тендер он не слышал - не?
Умник какой. "Ниток" ему дайте. Так дайте ̶н̶и̶т̶к̶и̶ деньги и желающие хоть 1000 км построить сами найдутся.

Кличко в Киеве уже с 2014 года настроил "1000 км" дорог :?: :| - уже разваливаться начали :twisted:
Спортивные посадки с зазором. "Слуга"
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6249
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2925 раз.
Подякували: 1837 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Сер 12 лют, 2020 17:58

  EKO написав:
  pogorelets написав:Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг

“Наша компания готова построить от 100 до 300 км дорожного покрытия. DCH уже нашла надежного строительного партнера. Это известная на рынке компания. Вместе готовы осваивать новое направление”, – заявил Ярославский.

По словам бизнесмена, строительные работы начнутся после того, как поступит необходимое финансирование. “ надеюсь, что все то, что будет сказано – государственными органами будет сделано. Главное, чтобы “ниток” хватило

А про честный тендер он не слышал - не?
Умник какой. "Ниток" ему дайте. Так дайте ̶н̶и̶т̶к̶и̶ деньги и желающие хоть 1000 км построить сами найдутся.

Кличко в Киеве уже с 2014 года настроил "1000 км" дорог :?: :| - уже разваливаться начали :twisted:

Интересный вопрос, о "концессии"-?
И кто тогда по этим дорогам будет ездить?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7778
З нами з: 20.09.12
Подякував: 663 раз.
Подякували: 852 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MSN [Bot] і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ярославський планує вийти на дорожньо-ремонтний ринок...
R2 » Пон 27 січ, 2020 17:46
2 245
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 січ, 2020 18:24
sena_2008atp
У Києві планують побудувати ще дві нові лінії метро
R2 » Вів 31 гру, 2019 14:50
6 1257
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 січ, 2020 11:50
Puente
Верховний Суд підтвердив законність виведення з ринку...
R2 » П'ят 27 гру, 2019 16:24
1 144
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2019 16:24
finuser318

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (381)
12.02.2020 18:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.