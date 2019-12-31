Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до...
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Власник і президент групи DCH Олександр Ярославський підтвердив готовність зайнятися дорожнім будівництвом і оцінив потенційний обсяг робіт для компанії. Про це бізнесмен заявив в комменатріях журналістів під час стратегічної зустрічі "Зшити України: безпека, будівництво, фінансування" за участю президента України Володимира Зеленського та уряду.
Цікаво дивитися за новинами >>Гончарук анонсував початок сезону дорожніх робіт >>Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг Це і є корупція коли премєяр каже треба побудувати дороги і одночасно з цим ще до будь яких конкурсів, олігарх який не займався до цього дорогами каже ми готові будувати дороги
pogorelets написав:Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
“Наша компания готова построить от 100 до 300 км дорожного покрытия. DCH уже нашла надежного строительного партнера. Это известная на рынке компания. Вместе готовы осваивать новое направление”, – заявил Ярославский.
По словам бизнесмена, строительные работы начнутся после того, как поступит необходимое финансирование. “ надеюсь, что все то, что будет сказано – государственными органами будет сделано. Главное, чтобы “ниток” хватило”
А про честный тендер он не слышал - не? Умник какой. "Ниток" ему дайте. Так дайте ̶н̶и̶т̶к̶и̶ деньги и желающие хоть 1000 км построить сами найдутся.
Кличко в Киеве уже с 2014 года настроил "1000 км" дорог - уже разваливаться начали
pogorelets написав:Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
“Наша компания готова построить от 100 до 300 км дорожного покрытия. DCH уже нашла надежного строительного партнера. Это известная на рынке компания. Вместе готовы осваивать новое направление”, – заявил Ярославский.
По словам бизнесмена, строительные работы начнутся после того, как поступит необходимое финансирование. “ надеюсь, что все то, что будет сказано – государственными органами будет сделано. Главное, чтобы “ниток” хватило”
А про честный тендер он не слышал - не? Умник какой. "Ниток" ему дайте. Так дайте ̶н̶и̶т̶к̶и̶ деньги и желающие хоть 1000 км построить сами найдутся.
Кличко в Киеве уже с 2014 года настроил "1000 км" дорог - уже разваливаться начали
Интересный вопрос, о "концессии"-? И кто тогда по этим дорогам будет ездить?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
pogorelets написав:Ярославський підтвердив готовність побудувати від 100 до 300 км доріг
“Наша компания готова построить от 100 до 300 км дорожного покрытия. DCH уже нашла надежного строительного партнера. Это известная на рынке компания. Вместе готовы осваивать новое направление”, – заявил Ярославский.
По словам бизнесмена, строительные работы начнутся после того, как поступит необходимое финансирование. “ надеюсь, что все то, что будет сказано – государственными органами будет сделано. Главное, чтобы “ниток” хватило”
А про честный тендер он не слышал - не? Умник какой. "Ниток" ему дайте. Так дайте ̶н̶и̶т̶к̶и̶ деньги и желающие хоть 1000 км построить сами найдутся.
Кличко в Киеве уже с 2014 года настроил "1000 км" дорог - уже разваливаться начали
Интересный вопрос, о "концессии"-? И кто тогда по этим дорогам будет ездить?
Отдельных полос с зарядкой для общественного транспорта, и прочие новшества. Что сделают выгодным и экологически чистым передвижение по платным дорогам? И в обратку: подключение и строительство "зелёных источников" под концессию дорог?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.