Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 12 лютого збільшує норму перевезення тварин в салоні.
Дивися повний текст МАУ змінила вимоги до перевезення тварин в салоні літака.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:52
МАУ змінила вимоги до перевезення тварин в салоні літака
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МАУ змінила вимоги до перевезення тварин в салоні літака.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:52
какой просторный контейнер 55 х 40 х 20 см??? 20 САНТИМЕТРОВ для животного ДО 10 КГ!!! Как он там будет свободно стоять и лежать, вы в своем уме вообще??
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