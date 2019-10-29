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МАУ змінила вимоги до перевезення
тварин в салоні літака

МАУ змінила вимоги до перевезення тварин в салоні літака
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:52

МАУ змінила вимоги до перевезення тварин в салоні літака

Пропонуємо до обговорення:
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" з 12 лютого збільшує норму перевезення тварин в салоні.

Дивися повний текст МАУ змінила вимоги до перевезення тварин в салоні літака.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:52

какой просторный контейнер 55 х 40 х 20 см??? 20 САНТИМЕТРОВ для животного ДО 10 КГ!!! Как он там будет свободно стоять и лежать, вы в своем уме вообще??
dimitra345di
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