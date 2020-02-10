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POS-термінали в Україні:
проблеми й альтернативи

POS-термінали в Україні: проблеми й альтернативи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:55

POS-термінали в Україні: проблеми й альтернативи

Пропонуємо до обговорення:
В 2019 Україні кількість POS-терміналів на одну людину в 4,5 рази менше, ніж в Європі.

Дивися повний текст POS-термінали в Україні: проблеми й альтернативи.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 17:55

про які POS термінали мова, ні Ощад, ні Приват, ні Аваль, і впевнений і інші банки не мають драйверів для з"єдннаня БД з терміналом, а проводити платежі по два рази і по базі і по терміналу, не камільфо, так само не бачу смисла наймати програміста для цих потреб. перед тим ніж банки закуповували б термінали, краще вирішили б проблему драйверів до БД
Mr_Kahabasov
 
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