В 2019 Україні кількість POS-терміналів на одну людину в 4,5 рази менше, ніж в Європі.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 17:55
POS-термінали в Україні: проблеми й альтернативи
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Дивися повний текст POS-термінали в Україні: проблеми й альтернативи.
Додано: Вів 11 лют, 2020 17:55
про які POS термінали мова, ні Ощад, ні Приват, ні Аваль, і впевнений і інші банки не мають драйверів для з"єдннаня БД з терміналом, а проводити платежі по два рази і по базі і по терміналу, не камільфо, так само не бачу смисла наймати програміста для цих потреб. перед тим ніж банки закуповували б термінали, краще вирішили б проблему драйверів до БД
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