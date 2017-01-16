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У Податковій пояснили, чи
можуть ФОПи витрачати кошти з...

У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:41

У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з...

Пропонуємо до обговорення:
Фізособи-підприємці мають право використовувати кошти з бізнес-рахунків для власних, не пов’язаних з бізнесом, потреб.

Дивися повний текст У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2020 19:41

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