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У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:41
Пропонуємо до обговорення:
Фізособи-підприємці мають право використовувати кошти з бізнес-рахунків для власних, не пов’язаних з бізнесом, потреб.
Дивися повний текст У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби
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R2
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:41
Пока не заплатишь налоги, жить не имеешь права.
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p_a_l
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Додано: Вів 11 лют, 2020 20:50
p_a_l написав:
Пока не заплатишь налоги, жить не имеешь права.
Это к чему такая глупость? Наоборот, вначале живёшь, потом, по итогам, платишь налоги. ЕСВ через полмесяца после отчётного квартала, ЕН даже через полтора.
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moveton
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