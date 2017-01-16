Фізособи-підприємці мають право використовувати кошти з бізнес-рахунків для власних, не пов’язаних з бізнесом, потреб.
Дивися повний текст У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2020 19:41
У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби.
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:50
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:40
А вот когда вначале живешь, то питаешься чем? Духом божьим? Или сосед накормит до отчетного квартала?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
|