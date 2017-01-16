Фізособи-підприємці мають право використовувати кошти з бізнес-рахунків для власних, не пов’язаних з бізнесом, потреб.
Дивися повний текст У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби.
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Додано: Вів 11 лют, 2020 19:41
У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з бізнес-рахунків на особисті потреби.
Додано: Вів 11 лют, 2020 20:50
Додано: Сер 12 лют, 2020 11:40
А вот когда вначале живешь, то питаешься чем? Духом божьим? Или сосед накормит до отчетного квартала?
Передайте в цирк клоунам. Не смешно.
Додано: Сер 12 лют, 2020 12:56
В том возрасте, когда этот вопрос впервые возникает, мама кормит. А повзрослев уже каждый сам себе решает жить за сбережения с прошлого квартала или брать в долг под обещания отдать в будущем.
Додано: Сер 12 лют, 2020 16:05
Re: У Податковій пояснили, чи можуть ФОПи витрачати кошти з.
Не, ну что вы все воспринимаете это буквально. Можно, нельзя - это лишь условности, главный вопрос, кто будет оценивать и решать. Вот, к примеру, ЧП решил со счета купить бензин. Ну и как определить, для нужд личных или для деятельности? А может я и проституток в целях деятельности предпринимателя заказываю - для содействия в деловых переговорах. Так, что эти все маневры могут быть использованы только с одной целью получить ещё один рычаг воздействия на "пересіних".
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